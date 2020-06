Ludwigsburg Polizeipräsidium beschädigt

Bislang unbekannte Täter hatten es zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 6.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg auf das Polizeipräsidium abgesehen. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen die Unbekannten mit einem noch unbekannten Gegenstand die Scheibe eines Doppelglasfensters ein. Hierdurch entstand an der Außenscheibe ein etwa 1,5 Zentimeter großes Loch und ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zudem wurde bekannt, dass am Samstag gegen 23.30 Uhr unbekannte Täter die Gebäudefront heimsuchten und diese mit Eiern beworfen haben. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Sachbeschädigungen besteht, bedarf weiterer Ermittlungen. Ebenso sind die Motivation und die Hintergründe der Tat noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 07031/13-00, zu melden.