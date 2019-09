Ludwigsburg Männer prügeln sich vor Einkaufsmarkt

Ludwigsburg - Am Montagabend mussten mehrere Polizeibeamte eingreifen, weil es innerhalb einer Gruppe im Eingangsbereich eines Einkaufsmarkts in der Friedrichstraße im Ludwigsburger Osten zu Streitigkeiten gekommen war. Zunächst entstand gegen 20.40 Uhr ein Streit zwischen einem 50-Jährigen und einem 49-Jährigen, in dessen Verlauf der 50-Jährige den 49-Jährigen mit einer Krücke in den Nacken schlug. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Nach Eintreffen der Polizei konnten beide Parteien beruhigt werden. Der 50-Jährige verließ anschließend zunächst die Örtlichkeit. Gegen 21.35 Uhr alarmierten Zeugen dann ein weiteres Mal die Polizei, weil der 50-Jährige zurückgekommen war und es zu einer weiteren Auseinandersetzung kam. Diesmal schlug der 49-Jährige dem 50-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser fiel daraufhin zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Bei Eintreffen der Polizei wurde er durch Ersthelfer versorgt. Durch den Sturz erlitt der 50-Jährige Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.