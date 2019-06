Ludwigsburg/Freiberg - Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 19.05 Uhr auf der Landesstraße 1129 zwischen Ludwigsburg-Hoheneck und Freiberg ereignet. Dabei sind zwei Personen verletzt worden. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Ford die L1129 von Freiberg kommend in Richtung Ludwigsburg. An der Abzweigung nach Benningen wollte sie nach links auf die Kreisstraße 1672 einbiegen, übersah aber dabei einen Lancia, der ihr entgegenkam und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeugfahrer hatten zu diesem Zeitpunkt Grünlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage, wobei die Fahrerin des Ford den Gegenverkehr hätte passieren lassen müssen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren insgesamt drei Streifenwagen eingesetzt, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.