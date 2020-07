Ludwigsburg Flucht mit Marihuana im Turnbeutel

Während einer Personenkontrolle am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein 20-Jähriger in Ludwigsburg in der Lange Straße vor Polizeibeamten des Reviers Ludwigsburg zu flüchten. Der junge Mann war den Beamten gegen 4.10 Uhr aufgefallen, weil er ohne Beleuchtung mit dem Fahrrad unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten Marihuanageruch fest. Um einer Durchsuchung zu entgehen, rannte der 20-Jährige über die Holderstraße davon. Die Beamten holten ihn aber nach etwa 200 Meter ein und obwohl er sich nach Kräften wehrte, konnte er vorläufig festgenommen werden. In seinem Turnbeutel fanden sich zwei Feinwaagen und etwa 75 Gramm Marihuana.