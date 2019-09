Ludwigsburg Erpressung mit Trauerkarten gestartet

Die Polizei registrierte am Mittwoch und Donnerstag insgesamt vier Anzeigen. Personen aus Markgröningen, Hemmingen, Schwieberdingen und Sachsenheim hatten in ihren Briefkästen unfrankierte Briefumschläge entdeckt, in denen sich Trauerkarten befanden. In diesen Karten klebten jeweils ähnlich lautende Erpresserschreiben. Ein Unbekannter forderte zwischen 10 000 und 30 000 Euro Bargeld. Die Opfer wurden aufgefordert, das Bargeld in einer Tasche an einer ganz bestimmten Örtlichkeit in Ludwigsburg abzulegen. Sollten sie dies nicht tun, hätten sie mit Repressalien zu rechnen.