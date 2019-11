Dietmar Allgaier hielt auch bereits seine erste Rede als designierter Landrat. "Ich möchte danke sagen", beginnt er seine Ansprache, "viele Kreisräte haben mir im Vorfeld berichtet, wie spannend eine Landratswahl sein kann. Ich hätte niemals geglaubt, dass die Emotionen so rauf und runter gehen." Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Kreistag und danke für das Vertrauen. An seine Mitbewerber sagt er: "Die Zeit war von gegenseitigem Respekt geprägt, das ist bei einer solchen Wahl nicht selbstverständlich." Er tritt sein neues Amt im Januar 2020 an.