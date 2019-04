Ludwigsburg Die Rockfabrik darf bleiben

Allen Beteiligten ist bewusst, dass ein Umzug an einen anderen Standort kaum zu stemmen wäre. „Ein Aus an der Grönerstraße wäre für uns der Worst Case“, sagt Rossbacher. Keine Anwohner, nah bei der Autobahn und auch vom Bahnhof aus gut zu erreichen – die Lage ist für eine Diskothek optimal. „Und wir sind hier etabliert. Keiner garantiert und, dass es anderswo wieder genauso gut laufen würde.“ Denn auch wenn die Umsätze zurückgehen: Vor allem an Wochenenden bilden sich noch immer lange Schlangen vor dem Eingang. 1500 Menschen gleichzeitig passen in das dreistöckige Gebäude.

Schon in den 1990er Jahren wurde spekuliert, die Rofa stehe vor dem Aus, aber der Laden trotzte immer allen Widrigkeiten, Trends und Krisen. Anders ist diesmal, dass es nicht gelungen ist, den Pachtvertrag frühzeitig zu verlängern. Über die Gründe, warum Max Maier sich derart lange Zeit lässt, ist nichts bekannt. „Die Situation verunsichert natürlich das Personal und die Gäste“, sagt Rossbach. Naumann, der Immobilienmanager von Max Maier, sagt dazu nur: „Wir wissen, dass die Rockfabrik Interesse an einer Vertragsverlängerung bekundet hat.“ Jetzt gehe es darum, die Konditionen auszuhandeln.

Theoretisch könnte der Deal also immer noch scheitern, aber die Chancen, dass beide Seiten erneut zusammenfinden, sind gut. Denn wenn Max Maier sich tatsächlich gegen einen Neubau entschieden hat, wird er wohl keinen anderen Mieter für die alte Halle finden. Rossbach jedenfalls ist optimistisch: „An den Konditionen ist es nie gescheitert, und daran würde es auch diesmal nicht scheitern“, sagt er. Fünf Jahre laufen die Mietverträge in der Regel, und zumindest so lange scheint die Zukunft der Rofa also gesichert zu sein.

Wie es dann weiter geht? Niemand weiß es. Ob aus weiteren fünf Jahren vielleicht zehn Jahre werden, vielleicht sogar noch mehr – auch das kann niemand vorhersagen. Sicher ist lediglich: „Irgendwann wird es vorbei sein“, sagte Chris Albrecht im März. „Aber bis dahin feiern wir weiter.“