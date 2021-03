Lucy Mountain auf Instagram „Text me when you get home“ – warum eine Whatsapp-Nachricht Millionen bewegt

Stuttgart - Mehr als zwei Millionen Mal ist der Beitrag der britischen Personal-Trainerin und Influencerin Lucy Mountain mit „Gefällt-mir“ markiert worden. Unzählige Instagram-Nutzerinnen teilten den Post in ihren Stories. Der Beitrag zeigt eine einzige Whatsapp-Nachricht. „Text me when you get home xx“ ist zu lesen. Auf Deutsch heißt das: Schreib mir, wenn du Zuhause bist.