Sie wurden über Nacht zu Hollywoods Leinwand-Traumpaar. MacGraw spielte später an der Seite von Steve McQueen in dem Thriller "The Getaway" mit, O'Neal hatte mit "Is' was, Doc?", "Paper Moon" und "Barry Lyndon" weitere Hits.

Die beiden Sterne (Nr. 2692 und Nr. 2693) sind nebeneinander auf dem Bürgersteig der Flaniermeile im Herzen von Hollywood eingelassen. Neben der Plakette von O'Neal liegt der Stern seiner langjährigen Lebenspartnerin Farrah Fawcett. Die Schauspielerin war 2009 an Krebs gestorben.

Doppel-Ehrungen auf dem "Walk of Fame" sind selten. So wurden etwa die Schauspieler Goldie Hawn und Kurt Russell 2017 mit zwei Sternenplaketten nebeneinander gefeiert. 2012 erhielt das Schauspielerpaar Felicity Huffman und William H. Macy gemeinsame Sterne.

