Lost Ember im Test Entzückendes Tier-Adventure mit originellem Ansatz

Stuttgart - Neben dem Videospielmarkt mit den großen Reihen wie Fifa, Assassin’s Creed oder auch Need for Speed, deren Entwickler auf Millionenbudgets zurückgreifen können, hat sich vor allem mit dem digitalen Vertrieb in den vergangenen Jahren die kleine Welt der so genannten Independent-Spiele etabliert. Kleinere Entwicklerstudios produzieren Spiele, die sich in erster Linie durch originelle Spielideen und innovative Ansätze auszeichnen. Anders als früher sind diese Studios nicht mehr auf einen aufwendigen Vertrieb per Datenträger angewiesen, sondern können ihre Produkte in den diversen Digitalshops anbieten.