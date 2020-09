Los Angeles Schwarzer Fahrradfahrer von Polizisten erschossen

Der jüngste Fall in der Serie von Polizeieinsätzen, bei denen ein Schwarzer getötet wurde, ließ noch in der Nacht Demonstranten in Los Angeles auf die Straßen ziehen. Ein Gedenkmarsch war am Dienstag geplant. Seit Mai, als in Minneapolis der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet wurde, kommt es in zahlreichen US-Städten regelmäßig zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt und immer wieder auch zu Ausschreitungen. Jüngster Brennpunkt ist Kenosha in Wisconsin, wo ein Schwarzer von Polizisten in den Rücken geschossen und schwer verletzt wurde. Dort traf Präsident Donald Trump am Dienstag zu einem Besuch ein, obwohl der Bürgermeister und der Gouverneur des Bundesstaats das abgelehnt hatten.