London Scotland Yard: Verdächtige wollten Kind zu Organhandel einschleusen

Die beiden Verdächtigen sollten noch am Donnerstag dem Haftrichter am Uxbridge Magistrates’ Court im Westen Londons vorgeführt werden, hieß es in der Mitteilung von Scotland Yard weiter. Ein strafrechtliches Verfahren sei in Gang gesetzt worden. Weitere Informationen wollte die Polizei zunächst nicht herausgeben.