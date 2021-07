Lola Weippert Stuttgarterin moderiert große Corona-Show auf RTL

RTL: Es ist Zeit, Danke zu sagen

Es sei an der Zeit, Danke zu sagen, erklärte RTL die Idee zu der Show, die von Lola Weippert und Daniel Hartwich moderiert werden soll. „Danke an all diejenigen, die mit unermüdlichem Einsatz für die Schwächsten, aber auch für die ganze Gesellschaft da waren und da sind. Danke an alle, die dieses Land in Zeiten einer historischen Herausforderung am Laufen hielten und halten.“ Konkret nannte der Sender zum Beispiel Pflegekräfte, Sanitäterinnen und Sanitäter sowie Paketzustellerinnen und Paketzusteller.