LokalKulTour des Theater Q-Rage Mit dem Geist aus der Weinflasche auf Tour

Doch von vorn. Den Grafen Gozberg lernen die Teilnehmer der LokalKulTour bei herrlichem Spätsommerwetter am Sonntag auf einem Parkplatz in Asperg kennen. Wuscheliges weißes Haar ziert seinen Kopf, er trägt einen schwarzen Umhang und wünscht mit tiefer Stimme eine abenteuerliche Reise. Die soll bei der LokalKulTour rund 40 Kilometer durchs schöne Ländle, vorbei an einigen Sehenswürdigkeiten und begleitet durch ein Hörspiel des Theaters Q-rage bis zum Schreyerhof in Hessigheim führen. Was unterwegs passiert? Wir werden es erfahren . . .