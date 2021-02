Lokale Lebensmittel-Erzeuger beim Discounter Keine Angst vor ruinösem Preiskampf

Aldi Süd arbeitet aktuell mit 44 lokalen Handwerksbäckern zusammen, ist einer Pressemeldung des Konzerns zu entnehmen. Diese würden mehr als 1000 der insgesamt rund 1940 Filialen beliefern. Dabei würden Umfang und Zusammenstellung des regionalen Sortiments je nach Filialgröße und Vereinbarung mit den jeweiligen Bäckern variieren, so die Meldung. „Der regionale Bäcker hat für viele Menschen einen hohen Stellenwert“, sagt Svenja Özen, Corporate Buying Director bei Aldi Süd. „Hinzu kommt, dass unsere Kunden nicht erst seit der Corona-Pandemie mehr Wert auf eine gesunde, hochwertige und auch nachhaltige Ernährung legen. So gewinnen regionale Produkte an Bedeutung, die auf kurzen Wegen in unsere Filialen kommen. Diesen Trend unterstützen wir.“

Ganz anders als im Fall der Bäckerei Nestel ist die Situation beim Wein mit der Aufschrift „Burg Schaubeck“ gelagert, der deutschlandweit über Lidl vertrieben wird. „Da ist kein Tropfen aus den Graf-Adelmann-Weinbergen drin; das ginge schon von der Menge her gar nicht,“ betont Felix Graf Adelmann. Es handle sich dabei vielmehr um von ihm chargenweise aufgekauften Qualitätswein aus Württemberg, „alle trocken, alle mit Jahrgang, alle reinsortig“, erklärt er. Die abfüllende Firma namens MCCLXXII und mit Adresse der Burg Schaubeck wurde von ihm gegründet. Die römische Zahl entspricht der lateinischen Ziffer für 1272 – dem Datum, an dem die Burg erstmals urkundlich erwähnt wurde. Deren Adresse ist ebenfalls auf dem Etikett angegeben.

Entstanden sei das Projekt, das schon seit 2017 bestehe, durch die persönliche Bekanntschaft mit einer Lidl-Einkäuferin. „Sie fragte mich, ob es nicht möglich sei, einen qualitativ anständigen Wein zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen, der auch von den Kunden des Discounters akzeptiert werde.“ Ihm selbst sei es auch wichtig, das Image der Württemberger Weine zu verbessern und auch mehr Menschen an gute Weine heranzuführen. „Wir sind, was den Weinkonsum angeht, das unzivilisierteste der zivilisierten Länder“, findet er und nennt Weine aus dem Tetrapack und einen Durchschnittspreis von 2,20 Euro brutto zur Verdeutlichung. „Wer wirklich VDP-Weine konsumiert, ist nur eine kleine Minderheit.“

Mit dem Projekt könne man nun „breiter angreifen – in Frankreich beispielsweise ist es üblicher als hier, Wein im Supermarkt oder im Discounter zu kaufen“, erklärt er. Die Chargen, die er aufkaufe, stelle er selber zusammen. Inzwischen spreche er auch mit einigen Lieferanten bereits im Vorfeld, damit die Weine seinen Vorstellungen entsprechend ausgebaut werden. Immerhin stehe er zwar nicht mit dem Weingut Graf Adelmann, aber mit seinem eigenen Namen dahinter.

Die Kooperation bezeichnet Felix Graf Adelmann als „für beide Seiten sehr befriedigende Angelegenheit“. Bei den meisten Weinen handle es sich um Aktionsware, die innerhalb 48 Stunden ausverkauft sei, lediglich ein Riesling und ein Spätburgunder seien ständig im Angebot. Und so gelinge es, einen breiteren Kundenkreis davon zu überzeugen, dass man auch mal doppelt soviel wie im Durchschnitt für einen Wein ausgeben könne und dafür dann auch etwas Anständiges bekomme.

Er selber sei froh, dass er das Ganze rechtzeitig angefangen habe. „Denn dem Lebensmittelhandel geht es auch in Zeiten von Corona noch gut.“