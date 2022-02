Löschen kaum möglich Sind E-Autos ein Risiko in Tiefgaragen?

Warnung vor normalen Steckdosen

Die Netzleistung kann in der Tat ein Knackpunkt sein, sagt der Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg, Andreas Bek: „Das fängt oft schon beim Hausverteiler an und damit, dass der Energieversorger da nicht immer genügend Strom liefern kann.“ 80 Prozent der Gebäude, so Bek weiter, hätten schon ohne E-Ladestationen ein Problem, weil es in jedem Haushalt viel mehr elektrische Geräte gebe als früher. Otmar H. Wernicke, Geschäftsführer des Eigentümerverbands Haus und Grund Baden-Württemberg, sieht den Einbau von Wallboxen mit gemischten Gefühlen. Diese seien aber immer noch besser als die Ladung an einer normalen Steckdose, was offensichtlich manche Besitzer der Stromer machten. Denn die Steckdose sei damit überlastet „und schmort schon mal durch“. Eine Einschätzung, die Bek bestätigt. Vielfach scheitere die Sicherheit schon an der Beratung durch die Autohäuser. Denn ein Plug-in-Hybrid brauche zum Laden eine ganz andere Infrastruktur als ein Sportflitzer mit Schnellladung.

Politik sieht keinen Handlungsbedarf

Die Politik hält sich raus. Auf die Frage, ob sich das Bundesjustizministerium beim Recht auf eine E-Ladestation eigentlich auch Gedanken über die Möglichkeit eines Brandes in einer Tiefgarage gemacht habe, teilte ein Sprecher mit, das sei Bauordnungsrecht und damit Sache der Länder. Doch auch das für Baden-Württemberg zuständige Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen sieht keinen Handlungsbedarf. Das Schutzniveau bei Garagen sei ausreichend, Brände ohne Beteiligung von E-Fahrzeugen seien beherrschbar gewesen. Dies sei auch für E-Fahrzeuge zu erwarten, erklärte ein Sprecher. Es gebe deshalb keine Überlegungen, die Garagenverordnung zu ändern.

E-Autos und Brände

Statistik

Pro Jahr brennen in Deutschland rund 15 000 Fahrzeuge ab. Die Ursachen können von Verkehrsunfällen über schadhafte Kabel bis zu überhitzten Bremsen reichen. Der Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge lag 2021 bei deutlich unter einem Prozent, was etwa ihrem Gesamtanteil an den zugelassenen Fahrzeugen entspricht. Andere Statistiken sprechen sogar von einem geringeren Brandrisiko der Stromer.

Ladesäulen

Auch Ladesäulen bergen ein gewisses Gefahrenpotenzial. Ursachen können Vandalismus, ein Kabelbrand oder ein anderer technischer Defekt sein.