Lockerungen in Freibädern In die Bäder dürfen wieder mehr Besucher

Marbach/Bottwartal - Die Inzidenzen sinken, immer weitere Lockerungen kommen. Auch bei den Freibädern in der Region. Seit Wochenbeginn ist hier ebenfalls wieder mehr möglich. Unter anderem dürfen mehr Badegäste kommen. In den Freibädern in Steinheim, Oberstenfeld und Mundelsheim werden die Empfehlungen der deutschen Bädergesellschaft entsprechend der Möglichkeiten umgesetzt.