Lockdown und Homeschooling Krisen und Magersucht haben zugenommen

Die Erkenntnisse anhand der Befragungen „Die Kommunikation hat sich in dieser Zeit vom anfänglichen E-Mail-Verkehr zu Plattformen wie Microsoft Teams oder Clouds hin verlagert“, so Albrecht Wacker. Deutlich wurde für ihn bei der Auswertung auch, dass an Real- und Gemeinschaftsschulen mehr Feedback gegeben wird als an Gymnasien. „Dort sind die Klassen aber auch am größten, und die Schulart ist zudem darauf ausgelegt, mehr auf eigenständiges Arbeiten abzuzielen“, so der Fachmann. Des Weiteren kristallisiere sich heraus, dass die soziale Lage der Familie eng mit den Lernlücken verknüpft ist. Schwachpunkt der Befragung: „Es ist davon auszugehen, dass gerade sozial benachteiligte Schüler gar nicht an der Befragung teilgenommen haben, da sie gar keinen oder weniger Zugang zu den Online-Tools haben“, erklärte Wacker.