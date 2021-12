Im Südwesten zum Beispiel sind Regelungen wie nun durch Bund und Länder beschlossen großteils schon seit dem 24. November in Kraft. Hier wurde die Alarmstufe II ausgerufen, für öffentliche Veranstaltungen wie Theater, Konzerte oder Vereinsfeiern gilt die 2-G-plus Regelung, Geimpfte und Genesene müssen also einen aktuellen Testnachweis vorlegen. Für den Besuch von Kultureinrichtungen gilt 2-G, für Hotels, Messen, Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder und die Gastronomie ebenfalls, wobei bei Gastronomieangeboten im Freien noch 3-G mit PCR-Tests gilt.

In Baden-Württemberg gibt es schon jetzt schärfere Regeln

Laut der baden-württembergischen Landesregierung werden „Verschärfungen, die von Bund und Ländern vereinbart wurden, in Baden-Württemberg umgesetzt“. Dazu gehöre unter anderem eine Ausweitung von 2-G im Einzelhandel auf das ganze Land sowie die Schließung von Clubs und Diskotheken. Auch Großveranstaltungen sollen nicht mehr erlaubt sein, in Restaurants soll 2-G-plus gelten. Stand jetzt könnte die neue Corona-Verordnung mit den Verschärfungen in Baden-Württemberg dann am Montag, 06. Dezember in Kraft treten.

Es gibt also kein einheitliches Datum, ab wann die neuen Corona-Regeln gelten. Für einige der von Bund und Ländern beschlossenen Regelungen müssen auch Bundestag und Bundesrat erst noch zustimmen, das Infektionsschutzgesetzes soll noch einmal überarbeitet werden.

Infektionsschutzgesetz muss noch angepasst werden

Laut dem designierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) soll das Infektionsschutzgesetz nächste Woche im Bundestag so angepasst werden, dass es in Bundesländern mit hohen Inzidenzen möglich wird, Restaurants vorübergehend zu Schließen oder den Verkauf von Alkohol einzuschränken. Es wird also noch einige Tage dauern, bis die verschärften Corona-Regeln in Kraft treten.

Ab Februar 2022 könnte auch eine Impfpflicht kommen – hierüber muss zunächst aber der Bundestag abstimmen. Geklärt werden muss auch noch, wann der Impfstatus ablaufen soll – denn die Impfwirkung lässt nach einigen Monaten nach, wer keine Auffrischungsimpfung erhält, soll in Zukunft nach einer bestimmten Zeit nicht mehr als geimpft gelten. Doch dies wird wohl erst bis zum Jahresende konkret geregelt werden.