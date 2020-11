Loch im Bundeshaushalt Scholz plant mit höherer Neuverschuldung

Auch der Etat von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll aufgestockt werden. Für Zuschüsse zur Beschaffung von Corona-Impfstoffen soll es rund 2,67 Milliarden Euro geben, zur allgemeinen Bekämpfung der Pandemie ist in Spahns Geschäftsbereich ein Nachschlag in Höhe von 2,9 Milliarden Euro vorgesehen. Der Gesundheitsfonds soll im Zusammenhang mit der Pandemie einen Zuschuss vom Bund in Höhe von 7,65 Milliarden Euro erhalten – 2,65 Milliarden mehr als bisher geplant. Für Krankenhäuser will der Bund weitere zwei Milliarden Euro locker machen.