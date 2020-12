Lloyd Austin Joe Biden hat einen US-Verteidigungsminister im Blick

Lesen Sie hier: Anne Will zu „Trump geht – was wird?“

Ein Jahr darauf entwarf er unter anderem Strategien für die Bekämpfung der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien. Als Austin in den Ruhestand ging, lobte Obama seinen „Charakter und Kompetenz“, außerdem sein Urteilsvermögen und Austins Führungsqualitäten. Der 67-Jährige ist Absolvent der United States Military Academy in West Point. Er diente dem Militär 41 Jahre lang - bis zu seinem Ruhestand 2016.

Austin als einen „stillen“ General zu bezeichnen, wäre untertrieben: Er gab selten Interviews und bevorzugte es, sich nicht öffentlich zu Militäroperationen zu äußern.