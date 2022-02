Lkw-Hersteller Warum Daimler Truck in den MDax einzieht

An der Börse ist Truck mehr wert als manches Dax-Mitglied

Offiziell gibt es keine Warteliste, sondern eine Rangliste über alle großen Aktiengesellschaften hinweg, einschließlich der bereits in die Auswahl-Indizes aufgenommenen Unternehmen. Bei der jüngsten Aktualisierung dieser Liste am 3. Februar landete Daimler Truck auf Rang 26, was die Chancen des Lkw-Herstellers auf eine Dax-Mitgliedschaft untermauert: Schließlich gehören dem Leitindex die 40 nach Börsenwert größten Aktiengesellschaften an.

Weil nun aber im MDax eine Lücke entstand, rutschte Daimler Truck automatisch dort hinein. Das ist eher ungewöhnlich: Meistens rückt nach dem Ausscheiden eines MDax-Mitglieds ein Unternehmen aus dem nächstkleineren Index, dem SDax, nach. Letzterer wird dann wiederum mit einer Aktiengesellschaft aufgefüllt, die nach dem Börsenwert direkt auf die bisherigen SDax-Mitglieder folgt.

Aufstieg in die erste Börsenliga ist im März zu erwarten

In diesem Fall stand auf der Rangliste mit Daimler Truck aber eben gerade ein Unternehmen mit hohem Börsenwert parat, das nur aus Termingründen noch nicht der Dax-Familie angehörte. Der Aufenthalt im MDax dürfte aber keine zwei Monate andauern: Alles spricht dafür, dass nach der regulären Index-Überprüfung am 3. März die Aufnahme von Daimler Truck in den Dax bekannt gegeben wird – wirksam werden die Änderungen dann immer erst drei Wochen später. Dem Leitindex werden dann zwei Unternehmen mit dem Stern angehören, schließlich ist dort auch die Mercedes-Benz Group AG vertreten. Unter diesem Namen firmiert seit Monatsbeginn das Pkw-Geschäft von Daimler.

