Lkw-Hersteller Daimler Truck zieht am Freitag in den MDax ein

München - Nur zwei Monate nach der Börsenpremiere zieht der Lkw-Hersteller Daimler Truck in den Nebenwerteindex MDax ein. Die von der Daimler AG - jetzt Mercedes-Benz Group - im Dezember abgespaltene Nutzfahrzeug-Sparte ersetzt dort von Freitag (11. Februar) an den Hamburger Bürovermieter Alstria Office, wie die Deutsche Börse am Dienstagabend mitteilte. Mit einem Börsenwert von fast 27 Milliarden Euro hat Daimler Truck nach Berechnungen von Experten bei der regulären Überprüfung der Indizes im März auch beste Chancen auf einen Aufstieg in den Leitindex Dax.