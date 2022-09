Liz Truss Mammutaufgabe für Großbritanniens neue Premierministerin

Plant Johnson ein Comeback?

Johnson will noch vor seiner Abreise nach Schottland eine Rede an die Nation halten. Gemunkelt wird, er plane bereits sein politisches Comeback. Zu rechnen ist zumindest damit, dass er sich auch in Zukunft häufig zu Wort melden wird. Truss wird nach ihrer Ernennung durch die Queen zunächst nach London zurückkehren, bevor sie sich am Nachmittag von der Londoner Downing Street aus an die Britinnen und Briten wenden will.