Liveblog zur Trauerfeier auf Schloss Windsor Prinz Philip auf Schloss Windsor beigesetzt

Windsor - Er war ihr Fels, ihr Halt, ihr wichtigster Ratgeber – Queen Elizabeth II. muss Abschied nehmen von ihrem Ehemann, ihrem Begleiter, der 73 Jahre an ihrer Seite stand. Am Samstag wird Prinz Philip in Windsor zu Grabe getragen. Wir berichten ab 14 Uhr live von der Trauerfeier in der St. George’s Chapel.