Live-Streaming Was ist Twitch?

Wie funktioniert Twitch?

Auf Twitch haben Gamer die Möglichkeit, während des Spielens live zu streamen, andere Nutzer am eigenen Spielerlebnis teilhaben zu lassen und mit den Zuschauern zu interagieren. Ganz nach dem Motto: Einer spielt, andere sehen zu. Es gibt zwar auch Musik, Unterhaltungsshows oder Koch-Streams auf dem Portal, aber an vorderster Front stehen, als größte Traffic-Bringer der Seite, die Gamer mit ihren sogenannten Let’s Plays. Rund um die Uhr kann man sich Livestreams des eigenen Lieblingsspiels aus aller Welt ansehen. Die Streams werden meistens live verfolgt, es gibt jedoch auch aufgezeichnete Versionen, die nachträglich angesehen werden können. Die beliebtesten Spiele bei Twitch sind unter anderem Klassiker wie GTA, League of Legends, Call of Duty oder Minecraft.