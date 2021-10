Literaturnobelpreis Wer kennt Abdulrazak Gurnah?

Dass die Juroren endlich ihren Blick einmal wieder auf Afrika gerichtet haben, ist mehr als überfällig. Der Name des in Sansibar aufgewachsenen und in Großbritannien lebenden 73-jährigen Gurnah wäre einem dabei nicht unbedingt als erstes eingefallen. Doch vielleicht ist gerade das das Problem. Die Grünen-Politikerin Lamya Kaddor zum Beispiel zeigt sich in einem Tweet von der Entscheidung angetan: „Afrikanisch. Antikolonialistisch. Asylorientiert. Hätten wir Autoren wie Abdulrazak Gurnah früher übersetzt und stärker wahrgenommen, wäre vielen vieles wohl früher klargeworden – auch hinsichtlich menschenverachtender Pushbacks.“