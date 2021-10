Literaturnobelpreis Gurnah befürwortet Rückgabe kolonialer Raubgüter

In Deutschland hat die Debatte über die Rückgabe einst geraubter Kulturgüter aus früheren Kolonien in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen. Der in Deutschland bislang weitgehend unbekannte Preisträger sieht dennoch viel Nachholbedarf. "Ich bin nicht sicher, dass Deutschland sich schon wirklich mit seiner kolonialen Vergangenheit auseinandergesetzt hat", so Gurnah. Zwar gebe es eine Debatte, aber auch der Widerstand habe zugenommen.