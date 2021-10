Literaturnobelpreis für Abdulrazak Gurnah Er schreibt vom Leben in zwei Welten

Exil und Verdrängung

Die Hauptfigur, ein Mann in der Midlife-Crisis, kehrt nach einer Amnestie für politische Exilanten zu seiner Familie nach Tansania zurück, die dort für ihn einen angesehenen Regierungsjob und eine Medizinstudentin als Ehefrau bereithält. Doch muss er wahrhaben, dass er in seinem Exil wie in einer Parallelwelt gelebt hat und seiner längst von ihm getrennt lebenden Frau seine afrikanische Verwandtschaft vorenthalten hat.

Die Begegnung der Kulturen, der Übergang von einer Kultur in eine andere prägt nicht zuletzt auch den Roman „Die Abtrünnigen“ – im Jahr des Erscheinens 2006 sogleich auf Deutsch publiziert. Es geht um Heimatverlust und Sehnsucht, um Weggehen und Bleiben, um Entfremdung und Liebe. „Die Abtrünnigen“ – das sind Menschen, die ihre Heimatkultur verlassen haben und in Liebesbeziehungen ein emotionales Zuhause suchen.

Zieht sich dieses Motiv bis in seine jüngsten Romane, so ragt aus Gurnahs Werk ein Titel besonders heraus. Es ist ein schon älteres Buch, „Das verlorene Paradies“, 1994 als „Paradise“ erschienen. Schwingt im deutschsprachigen Titel der Verlust mit, enthält der englischsprachige Originaltitel das positiv beschwörende, und in der Tat ist „Das verlorene Paradies“ ein ganz bezaubernder Roman. Gurnah beschreibt darin sehr visuell das Leben im östlichen Afrika um die Wende zum 20. Jahrhundert, als noch Karawanen auf den Handelswegen durch die Sahara verkehrten, als sich arabische, indische und afrikanische Bevölkerungsgruppen an der Küste Ostafrikas begegneten und Europäer begannen, ihren Machtanspruch zu behaupten.

Verlorenes Zusammenleben

Der Indische Ozean, die See, ist darin als Begegnungsraum zwischen Ostafrika und Indien dargestellt, als Handelsdrehscheibe zwischen Arabien und Asien, auf der die Seeleute die jahreszeitlich verschiedenen Driften des Ozeans nutzen, um sich mit ihren Schiffen und Waren von der einen Küste zur anderen tragen zu lassen.

Und während die Menschen in Europa die Meere gewöhnlich als Hürden, als Grenzregionen betrachten, sind diese noch so tiefen Gewässer in Gurnahs Roman „Das verlorene Paradies“ das Verbindende, wo verschiedene Lebensformen nicht nur aufeinandertreffen, sondern auch ineinander verschwimmen und sich vermischen. Und so ist Gurnah ein Autor, der zwar viel über Getrenntheit schreibt, dabei im Grunde aber immer auslotet, wo gemeinsame Schnittmengen das Fundament dafür bieten, ein Zusammenleben zu ermöglichen.

Das Werk auf deutsch ist vergriffen

Übersetzungen

Abdulrazak Gurnah auf Deutsch zu lesen ist gar nicht so einfach. Die meisten seiner Bücher sind vergriffen. Das wird sich bald ändern. Solange muss man sich wohl mit antiquarischen Ausgaben behelfen. Hier eine Auswahl seiner ins Deutsche übersetzten Romane.

Schwarz auf Weiß

Im Mittelpunkt steht der aus Tansania stammende Daud, der nach traumatischen Erfahrungen in England strandet.

Das verlorene Paradies

Der 1994 für den Booker Prize nominierte Roman handelt vom Beginn der Kolonialisierung Afrikas und einer Zeit, in der viele Weichen gestellt wurden – und vieles auf der Strecke blieb.

Donnernde Stille

Erzählt wird die Geschichte eines Migranten. Er kehrt aus England zurück in einen turbulenten afrikanischen Alltag und versucht, ein geregeltes Leben zu führen.