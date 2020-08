Hamburger Literaturfestival Eckhart sagt nach erneuter Einladung ab

Autorenverband äußert Kritik

Zuvor bereits hatte am frühen Montag die PEN-Präsidentin Regula Venske die Ausladung der Kabarettistin am Montag kritisiert. „Wir kennen und schätzen uns in Hamburg nun schon seit vielen Jahren, und ich weiß, dass euch die Literatur und die Meinungsfreiheit am Herzen liegen“, heißt es in einem offenen Brief des Autorenverbandes an die Festivalleitung sowie an den Nochtspeicher. „Wie viele andere aber bin ich ob der Ausladung Lisa Eckharts bestürzt. Das kann und darf nicht die Ultima Ratio in dieser Angelegenheit sein!“, heißt es in dem Brief.