Literaturfestival Berlin Slimani: Frauen können nicht frei sein, ohne zu enttäuschen

In ihrem Land würden ihr manche Menschen vorwerfen, dass sie kein Blatt vor den Mund nehme und sich für sexuelle Rechte einsetze. Was sie am meisten verletze, seien nicht die Anfeindungen, Todesdrohungen oder Nachrichten, in denen jemand beschreibe, wie er sie vergewaltigen wolle. Am meisten verletzten sie Menschen, die sagten: "Du hast recht. Aber du solltest es nicht sagen." Diese Verurteilung zum Schweigen sei für sie untragbar.