Literaturarchiv Marbach Krach auf der Schillerhöhe zieht Kreise

Das Archiv soll zum parlamentarischen Vorgang werden

Er sei überrascht gewesen, was jüngst in den Zeitungen über das DLA geschrieben wurde, so Rivoir gegenüber unserer Zeitung; mit der Anfrage wolle er die Situation am Literaturarchiv zum parlamentarischen Vorgang machen, schließlich handle es sich um eine Einrichtung, bei der neben dem Bund das Land mit in der Verantwortung sei. Laut Rivoir werde die Anfrage voraussichtlich bei der nächsten Sitzung des Wissenschaftsausschusses nach der Sommerpause auf der Tagesordnung stehen.