Literatur Leerer Osten: "Raumfahrer" von Lukas Rietzschel

Und auch sonst ist das Leben von Jan, dem Titelhelden in Lukas Rietzschels neuem Roman "Raumfahrer", geprägt von Verlusten. Die Mutter ist tot, kläglich untergegangen im Alkohol. Der Wohnblock, in dem die Familie früher gelebt hat, ist abgerissen. "30 Jahre Wiedervereinigung und keiner der ehemaligen Nachbarn war wiedergekommen." In so ein Kamenz nimmt der Roman die Leserinnen und Leser mit.