Literatur Leïla Slimani mit "Schaut, wie wir tanzen"

Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Die Kriegsjahre liegen hinter Mathilde und Amine. Aus dem kolonialen Marokko ist ein unabhängiges Land geworden. Die Zeiten, in denen das Paar während der Unabhängigkeitsbewegung Hass und Diskriminierung ausgesetzt war, sind vorbei. Die Belhajs haben es zu etwas gebracht. Aus der Farm in der Nähe von Meknès ist ein florierender Betrieb geworden, den Amine mit eiserner Hand führt. Seine Frau Mathilde arbeitet in ihrer ambulanten Krankenstation. Ihre Tochter Aïcha studiert Medizin in Straßburg und ihr Sohn Selim steht vor dem Abitur, doch schwimmt er lieber, statt zu lernen. Sie gehören zur guten Gesellschaft, die sich unter die wohlhabenden Franzosen mischen, die zurückgeblieben sind.