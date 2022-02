Literatur Kulturelle Vielfalt beim Preis der Leipziger Buchmesse

Literaturkritiker Rainer Moritz nennt die Liste "eigenwillig" und "sehr intellektuell angehaucht". Der Trend zur Vielfalt sei schon eine Weile in der deutschen Literatur zu beobachten. Auch Moritz geht davon aus, dass der Preis nicht an Relevanz verloren hat - auch wenn die große Bühne erneut fehlt. "Man braucht den Rummel, die Spannung. Das ist die große Chance der Messe", sagte er. Immerhin soll der Preis in diesem Jahr live an die Autorinnen und Autoren vergeben werden, am 17. März am angestammten Ort in der Glashalle der Leipziger Messe.