Literatur Historische Romane als Spezialität: Hilary Mantel ist tot

Mantel wurde 1952 im englischen Glossop geboren und war nach dem Jurastudium in London zunächst als Sozialarbeiterin tätig. Ihr Debütroman "Every Day is Mother's Day" (dt. Titel "Jeder Tag ist Muttertag", Dumont) erschien 1985. Ihr erster historischer Roman "A Place of Greater Safety"" (1992, auf Deutsch 2012 erschienen als "Brüder") erzählt den Lebenslauf der drei Revolutionäre Danton, Robespierre und Desmoulins vor und nach der Französischen Revolution.