Literatur Bernhard Schlink: Wiedervereinigung ist nicht vollendet

Der frühere Jura-Professor der Humboldt-Universität erzählte, er sei in den 60er Jahren als Student nach Berlin gekommen, weil er das ganze Deutschland kennenlernen wollte - so wie Kaspar aus seinem neuen Roman "Die Enkelin". Schlink hatte demnach damals einen großen Freundeskreis in Ost-Berlin. Er sei mehrfach in die DDR gereist. Was in der DDR an Literatur erschienen sei, habe ihn immer ebenso interessiert wie das, was in der Bundesrepublik veröffentlicht wurde. In "Die Enkelin" geht es um eine Ost-West-Geschichte, dabei befasste sich Schlink auch mit dem rechten Denken und völkischen Siedlern.