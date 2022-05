Litauen Kulturhauptstadt Kaunas mit zahlreichen Events

Das Europäische Kulturhauptstadtjahr in Kaunas steht unter dem Motto "From temporary to contemporary". Insgesamt sollen mehr als 40 Festivals, 60 Ausstellungen und jeweils über 250 Veranstaltungen der darstellenden Künste und Konzerte stattfinden. Kernstück des Programms ist die an drei Wochenenden stattfindende Trilogie "Mythos von Kaunas". Damit soll eine neue verbindende und identitätsstiftende Legende für die 300 000 Einwohner zählende Stadt geschaffen werden.