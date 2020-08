Lisa Eckart: „Omama“ Geschichten aus der Hinterwelt

Mit ihrem Roman war sie für den Debütpreis des Hamburger Harbourfront Festivals nominiert. Nach angeblich „linksextremen Drohungen“ und der Weigerung eines Autors, mit ihr auf der Bühne zu lesen, wurde sie in der vergangenen Woche wieder ausgeladen. Die angekündigten Proteste entpuppten sich bei näherer Betrachtung freilich nur als voreilige Warnungen besorgter Nachbarn. Der PEN übte Kritik. Die Ausladung wurde zurückgezogen. Doch irgendwann stieß auch die brachiale Humorbereitschaft Lisa Eckharts bei dieser Art des Rein-Raus-Spiels an ihre Grenzen. Sie lehnte ihre Teilnahme ab.

Seitdem wird heiß über eine sogenannte „Cancel Culture“ diskutiert: ob ein moralisch mobilisierter Mob dabei sei, ihm unliebsame Stimmen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Und nicht nur die literarische Welt wartet nun gespannt auf den Roman, dem damit eine Publizität zuteil wurde, mit der es ein noch so wohlbeleumundeter Debüt-Preis nie hätte aufnehmen können. Womit wir wieder bei den Tutteln, Zumpferln und Popscherln wären.

Schießbudenfiguren im Aufklärungsunterricht

Die Geschichte beginnt mit einer kolossalen Verstopfung des Säuglings, der später zu der kabarettistischen Kunstfigur heranwachsen wird, deren penibles Styling in sprechendem Kontrast zu den verwilderten Anstößigkeiten steht, die sie in blasiertem Austro-Singsang serviert. Hier liegt sie nun in ihrer Krippe, „strampelnde Fäkalien, von einer dünnen Schicht Säugling ummantelt“. Und beinahe ist man geneigt, den minutiös geschilderten Akt der Abführung als ein symbolisches Öffnen der Büchse der Pandora zu begreifen, aus der sich dieses humoristische Ingenium speist.

Zwei Großmütter ringen zunächst um die Enkelin. Eine wird schon rasch bei einem Fahrradunfall aus dem Rennen geboxt. Alle Enkel berichten von zwei Großmüttern, schreibt Lisa Eckhart, einer guten und einer bösen: „Ich werde niemals wissen, welche von beiden am Straßenrand starb.“ Doch nicht nur wegen solcher Unentschiedenheit zögert man, den Roman für eine Hommage an diejenige zu halten, bei der die Autorin im wirklichen Leben die ersten Jahre ihrer Kindheit verbracht hat.

Denn es sind vor allem Schießbudenfiguren, auf die Lisa Eckhart ihren Aufklärungsunterricht anlegt. Da ist der Russe, vor dem Großmutter Helgas schöne Schwester Inge unter dem Bett versteckt werden muss. In Wirklichkeit hat er jedoch ein viel größeres Interesse an dem selbstgebrannten Marillenschnaps des Urgroßvaters. Der Russe eben. Später verdingen sich die Mädchen als Hausmädchen, „Helga passt auf die Kinder auf und die Inge, dass sie keins kriegt.“ Jene vergreift sich am Parfüm, diese am Professor, der es vor allem liebt, in Inges Wissenslücken zu stoßen. Das Flitscherl eben.

Lose halten zwischen Altklugheit und Regression flackernde Scherze die Fragmente der großmütterlichen Biografie zusammen. Von der Jugendgeschichte, die auf den vier „sakralen Säulen jeder dörflichen Gemeinschaft“ ruht: auf Schönling, Matraze, Depp und Trinker, bis zur Verklärung im Alter als Muttergottes der Mehlspeisen, deren Flatulenzen die Enkelin in bewunderungswürdige Sprachgebilde übersetzt.

Manchmal klingt das wie Elfriede Jelinek im Sonderangebot, manchmal wie Werner Schwab für Snobs. Doch wo es in den Werken jener um Entlarvung geht, geht es Lisa Eckhart um Einkleidung. Jede Niedrigkeit brezelt sie auf zur schrillen Pointe. Und es ist die Frage, ob man es überhaupt mit einem Roman zu tun hat oder nicht eher mit einer kabarettistischen Resterampe.

Aber all dies ist noch kein Verbrechen, sondern schlimmstenfalls ein misslungenes Debüt. Es bedarf schon eines enormen Maßes an Einfalt, wie man es nach der Lektüre von „Omama“ eher in den hintersten Winkeln der Steiermark vermutet hätte, Eckharts inständiges Bemühen um Provokation mit der Märtyrerkrone der zensierten Künstlerin zu adeln. Damit verschafft man ihr erst recht eine Bühne auch außerhalb der humoristischen Kampfzone, in der es offenbar zum guten Ton gehört, die Grenzen des Sagbaren immer weiter zu verschieben. Doch ein Zumpferl, das sich wichtig nimmt, findet man überall. Das macht die Sache nicht besser, weder den Roman noch die Affäre.

Lisa Eckhart: Omama. Roman. Zsolnay Verlag. 384 Seiten, 24 Euro.