Lions Club Bottwartal Adventskalender war voller Erfolg

Marbach/Bottwartal - Der Lions Club Adventskalender ist für viele ein lieb gewonnenes Stück Vorweihnachtszeit. Jeden Tag gibt es vom 1. bis zum 24. Dezember tolle Preise zu gewinnen, und für einen guten Zweck sind die fünf Euro, die der Adventskalender kostet, auch noch. Insgesamt 23 500 Euro sind diesmal wieder beim Verkauf abzüglich der Kosten zusammengekommen. Geld, das der Lions Club Bottwartal an verschiedene Projekte in der ganzen Region spendet. Dazu gehören neben dem Grünen Band Bottwartal auch die Marbacher Tafel, die Mobile Tafel, die Klasse 2000, verschiedene Wunschbaum-Aktionen, die Diakonie Marbach und viele andere mehr. Bei der Diakonie wird das Geld beispielsweise dafür verwendet, dass die Ehe-, Familien- und Lebensberatung, die angeboten wird, bei Menschen nicht am Geld scheitern muss.