Lions Club Adventskalender Gewinne warten noch auf Abholung

Gibt es bald eine höhere Auflage?

Den Reinerlös aus dem Kalenderverkauf wird der Förderverein des Lions Clubs auch dieses Mal wieder an verschiedene soziale, kulturelle und ökologische Projekte, zum Großteil direkt vor Ort in den Gemeinden des Bottwartals, spenden. Unterstützt werden unter anderem die Marbacher Tafel, das schulpädagogische Projekt „Klasse 2000“ an den Grundschulen in Oberstenfeld und Großbottwar sowie das Umweltprojekt „Grünes Band Neckar-, Murr- und Bottwartal“.