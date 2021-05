Linksverteidiger des VfB Stuttgart Flankt Borna Sosa bald für die deutsche Nationalmannschaft?

Sosa hatte sich in dieser Saison beim Aufsteiger in den Vordergrund gespielt. In 23 Bundesliga-Partien bereitete der offensivstarke Profi immerhin neun Tore des VfB vor. Sosa, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 2025 läuft, hat mit seinen Leistungen auch das Interesse größerer Clubs in Europa geweckt. 2018 war er von Dinamo Zagreb zu den Schwaben gewechselt.