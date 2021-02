Linksverteidiger des VfB Stuttgart Das sagt Borna Sosa zum möglichen Interesse des FC Bayern

In einem Interview mit dem kroatischen Fußballverband hat sich der 23-Jährige nun zu seiner Entwicklung beim Verein mit dem Brustring geäußert. „In dieser Saison läuft alles super“, so Sosa. „Ich erhielt endlich die Chance, regelmäßig zu spielen – und das schlägt sich in meinen Leistungen nieder. Am Anfang war das nicht so, ich habe nicht viel gespielt, litt auch unter einigen Verletzungen. Aber jetzt läuft alles zu meinen Gunsten. In dieser Saison fühle mich großartig, die Mannschaft spielt gut, endlich ist alles in Ordnung.“