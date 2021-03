Linksverteidiger des VfB Stuttgart Borna Sosa soll bis Sonntag fit werden

Der VfB wird mit seinen bislang erreichten 36 Punkten mit dem Kampf gegen den Abstieg aller Voraussicht nach nichts mehr zu tun haben, das Saisonziel wäre damit vorzeitig erreicht. Nachlassen will das Team deshalb aber nicht, sondern weiter fleißig Punkte sammeln – und zeigen, dass es auch ohne Silas Wamangituka geht. Der Angreifer, der sich beim 0:4 in München einen Kreuzbandriss zugezogen hat, entscheidet in dieser Woche, wo er sich operieren lässt.