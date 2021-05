Linksverteidiger des VfB Stuttgart Borna Sosa entschuldigt sich in Kroatien

Die Pläne des Linksfußes und des DFB sind bekanntlich an den Statuten des Weltverbandes Fifa gescheitert. Nun versucht sich der 23-Jährige an der Rolle rückwärts. Sosa würde gern wieder für Kroatien spielen, das Land, für das er sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen hat. In einer persönlichen Erklärung nimmt er die Verantwortung für die Turbulenzen der vergangenen Tage auf sich.