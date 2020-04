Linkspartei-Chef kritisiert Bonus Porsche-Rekordprämie zeigt großes Gehaltsgefälle auf

„Am ausgehandelten Bonus nicht rütteln“

Er wolle den gut bezahlten Facharbeitern in der Automobilindustrie aber nicht etwas wegnehmen. „Das ist ein ausgehandelter Bonus – ich bin dagegen, daran zu rütteln“, so der frühere Verdi-Geschäftsführer. Wenn die Porsche-Mitarbeiter die Prämie nicht bekämen, würde die Pflegerin oder die Verkäuferin keinen Euro mehr erhalten. „Dann werden nur die Dividenden erhöht, was nicht der Zweck der Übung sein kann.“ Vielmehr müsse die gesellschaftliche Debatte zur Aufwertung gerade der personennahen Dienstleistungen in den versorgungsrelevanten Bereichen Pflege, Gesundheit, Handel und Logistik führen.