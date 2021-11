„Link-Sticker“ bei Instagram Funktion nun für alle Nutzer verfügbar

Um diese Funktion nutzen zu können, musste man aber eine größere Anzahl an Followern besitzen. Die Mindestanzahl lag bei 10 000. Die zweite Möglichkeit: ein verifizierter Account. Diese Hürden sind nun gefallen. Jeder Nutzer kann in seiner Story per „Link-Sticker“ auf andere Websites verlinken. Eine Änderung, die viele erfreuen dürfte und sehr nützlich ist. So kann man beispielsweise direkt über die eigene Instagram-Story Follower auf seine eigene Website oder zu seinem neuen YouTube-Video weiterleiten. Dafür muss zuerst auf den „Link-Sticker“ und dann auf den aufgeploppten Schriftzug „Link aufrufen“ gedrückt werden.