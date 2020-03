Homepage des Landratsamtes verweist auf Sonderseiten der Kommunen Gemeinden informieren über Corona-Schutz

- Die Kindergärten St. Michael, Sommerhalde, Regenbogen, Wichtelstube und Waldkindergarten, sowie die Kernzeitbetreuung an der Friedensschule werden ab Dienstag, 17.03.2020 bis einschließlich Sonntag, 19.04.2020 geschlossen bleiben. (Die Gemeinde sieht von einer Erhebung von Betreuungsgebühren im Monat April 2020 ab und wird keinen Bankeinzug veranlassen.)

- Die Friedensschule Pleidelsheim bleibt ebenso ab Dienstag, 17.03.2020 bis einschließlich Sonntag, 19.04.2020 geschlossen.

- Sport- und Festhalle sowie die Riedbachhalle und der Bürgersaal werden ab sofort bis zum 19.04.2020 (auch für den Übungsbetrieb) geschlossen bleiben.

- Das Jugendhaus bleibt ab sofort bis Sonntag, 19.04.2020 geschlossen.

- Alle kommunalen Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag, 19.04.2020 werden abgesagt. Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 26.03.2020 bleibt davon ausgenommen.

- Die Bücherei bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Alle Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020 werden abgesagt.

- Standesamtliche Trauungen werden vorerst, jedoch unter gewissen Auflagen der Gemeindeverwaltung, durchgeführt, soweit diese Termine bereits von der Gemeindeverwaltung bestätigt wurden.

- Darüber hinaus wird die Bürgerschaft gebeten das Rathaus nur in dringenden Fällen aufzusuchen, sofern die Angelegenheiten, die zu klären sind, nicht telefonisch bzw. per Mail geklärt werden können. Den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden Sie unter: https://www.pleidelsheim.de/aemter-und-mitarbeiter/

- Die Vereine werden gebeten alle Veranstaltungen und Versammlungen wie etwa Jahreshauptversammlungen, Übungsabende, Trainings, Proben etc. abzusagen, auch wenn bei diesen weniger als 100 Personen anwesend sind.

Über kommunale Maßnahmen werden wir auf der Homepage der Gemeinde www.pleidelsheim.de bzw. unter https://www.facebook.com/pleidelshheim.de/ informieren.

Die Gemeinde Affalterbach informiert in ihrer Pressemitteilung ebenfalls über ihre Maßnahmen:

- Die Kindergärten und der Hort, sowie die Kernzeitbetreuung an der Apfelbachschule werden ab Dienstag, 17. März 2020 bis einschließlich Sonntag, den 19. April 2020 geschlossen bleiben.

- Die Apfelbachschule Affalterbach bleibt ebenso ab Dienstag, 17. März 2020 bis einschließlich Sonntag, den 19. April 2020 geschlossen.

- Die Sporthallen Schulsporthalle und Herbert-Müller-Halle, sowie die Kelter werden ab sofort bis Sonntag, 19. April 2020 (auch für den Übungsbetrieb) geschlossen bleiben.

- Alle kommunalen Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 werden abgesagt. Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 26. März 2020 bleibt davon ausgenommen.

- Die Bücherei wird ebenfalls bis zum 19. März 2020 geschlossen.

- Standesamtliche Trauungen werden vorerst, jedoch unter gewissen Auflagen der Gemeindeverwaltung, durchgeführt, soweit diese Termine bereits von der Gemeindeverwaltung bestätigt wurden.

- Darüber hinaus wird die Bürgerschaft gebeten, das Rathaus nur in dringenden Fällen aufzusuchen, sofern die Angelegenheiten, die zu klären sind nicht telefonisch bzw. per Mail geklärt werden können. Den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden Sie https://www.affalterbach.de/rathaus-service/verwaltung/mitarbeiter

- Die Vereine werden gebeten, alle Veranstaltungen und Versammlungen wie etwa Jahreshauptversammlungen, Übungsabende, Trainingseinheiten, Proben, etc. abzusagen, auch wenn bei diesen weniger als 100 Personen anwesend sind.

- Darüber hinaus wird auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes verwiesen (Stand 13.03.2020): „Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) verfolgen weiterhin das Ziel, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Sie sollten durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine Reduzierung der Reisetätigkeit ergänzt werden. Dadurch soll die Zahl der gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich gehalten und Zeit gewonnen werden, um weitere Vorbereitungen zu treffen, wie Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, Belastungsspitzen im Gesundheitssystem zu vermeiden und die Entwicklung antiviraler Medikamente und von Impfstoffen zu ermöglichen.“

Nachdem sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen verändern kann, wird diese von allen Behörden regelmäßig neu bewertet und die Maßnahmen entsprechend angepasst. Weitere Informationen erhalten Bürger auf den Seiten des Landkreises Ludwigsburg (www.landkreis-ludwigsburg.de) sowie den Seiten des Robert-Koch-Institutes (www.rki.de).