Lindner-Hochzeit auf Sylt 35 Punks feiern vor „falschem“ Hotel – Polizei verteilt Platzverweise

Die Hochzeit des Finanzministers Lindner (43, FDP) und seiner Frau Franca Lehfeldt (33) beschäftigte die Beamten auch am Samstag weiter. So war bereits am Samstagmorgen eine nicht genehmigte Drohne über der Kirche gesichtet worden, in der Lindner am Nachmittag heiraten sollte. Der Besitzer konnte jedoch nicht gefunden werden. Rund um die Kirche waren den Angaben des Sprechers zufolge auch Sprengstoffspürhunde der Polizei im Einsatz. Wie viele Polizisten für die Hochzeit im Einsatz sind, wollte der Sprecher nicht sagen.