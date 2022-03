Lindlar bei Köln Mann verletzt Ehefrau offenbar tödlich und baut schweren Unfall

Am Sonntagnachmittag hat ein Mann in Lindlar bei Köln offenbar seine Ehefrau tödlich verletzt und anschließend einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, ist der gleichaltrige Ehemann dringend tatverdächtig. Nach der Tat soll er in sein Auto gestiegen sein und einen schweren Unfall gebaut haben. Schwerstverletzt kam er in ein Krankenhaus.